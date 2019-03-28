فرنسا – أظهر استطلاع للرأي أن 50% من الفرنسيين يؤيدون تعيين عسكري في منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت حال تعرض البلاد مجددًا لهجمات إرهابية.

الاستطلاع أجراه معهد “أودوكسا” الفرنسي للدراسات، وأشارت نتائجه أيضًا إلى أن 55% من الفرنسيين أقروا اتخاذ تدابير استثنائية جديدة لتعزيز الأمن، حتى وإن كانت مقيدة لحريتهم.

وكشفت الاستطلاع عن أن 60% من الفرنسيين يرون أن بلادهم تخوض حربًا ضد الإرهاب، وأن الجيش هو أكثر المؤسسات استحواذًا على ثقة المواطنين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذلك بواقع 54%، تليه الشرطة (20%) والقضاء (20%)، وأوروبا (8%)، والحكومة (7%).

وكان استطلاع آخر أجراه معهد “إيفوب” في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أفاد بأن 41% من الفرنسيين يؤيدون فكرة أن يتولى الحكم رئيس قوي من أجل إجراء إصلاحات شاملة في البلاد.

الأناضول