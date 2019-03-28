وانخفض البلاديوم في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1436.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينتش.

وهوت الأسعار بنسبة 6.3 بالمئة أمس الأربعاء لتسجل أكبر هبوط في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ يناير 2017، وفقا لوكالة “رويترز”.

وانخفض سعر البلاديوم، الذي يستخدم بكثافة في المحولات التحفيزية في السيارات، بالفعل نحو 190 دولارا من ذروة قياسية بلغها الأسبوع الماضي عند 1620.52 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى في أسبوعين، وواصلت العملة الأميركية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في مقابل سلة من العملات المناظرة، مما يرفع سعر المعادن المقومة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ولم تشهد أسعار الذهب في التعاملات الفورية تغيرا يذكر إذ سجلت 1311.29 دولار للأوقية. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بسبب ضغوط من ارتفاع الدولار.

كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1310.10 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.30 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 856.29 دولار للأوقية.