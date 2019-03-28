لبنان – أوقفت المديرية العامة للأمن اللبناني سيدة سورية، امتهنت تزوير جوازات السفر وبطاقات الهوية وأختام عبور لبنانية وسورية وتركية وغيرها.

ونشرت النيابة العامة بيانا قالت فيه “إنه في إطار متابعة تحركات النشاطات المشبوهة لبعض الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال تزوير، وبعد التحقيقات المستمرة والتحريات والاستقصاءات، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء على إشارة النيابة العامة المختصة السورية (ب. ي. أ. ف.) من مواليد 1968”.

وتابع البيان أنه وبعد تفتيش منزل الموقوفة تم ضبط جوازات سفر وهويات بلغارية مزورة وأختام دخول ومغادرة مزورة عائدة لمعابر حدودية لبنانية، وسورية، وتركية، وإماراتية، واعترفت الموقوفة أثناء التحقيق بإعطائها جوازات سفر ومستندات مزورة لأشخاص سوريين موشحة بأختام دخول ومغادرة مزورة لإيهامهم بصحة تلك المستندات واستطاعتهم السفر بموجبها إلى تركيا وغيرها من الدول الأوروبية وتقاضيها منهم مبالغ مالية طائلة تصل إلى 6 آلاف دولار لجواز السفر المزور الواحد، كما اعترفت بأنها تنسق لهذه الغاية مع شبكة تزوير في تركيا تسهل لها نشاطها.

وبعد انتهاء التحقيق معها أحيلت الموقوفة إلى القضاء المختص ولا تزال التحقيقات جارية للقبض على باقي المتورطين.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”