الولايات المتحدة – هبطت أسعار البلاديوم اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط في أكثر من عامين، إذ دفع القلق حيال الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار المستثمرين إلى بيع المعدن لجني الأرباح.

وانخفض البلاديوم في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1436.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش. وهوت الأسعار بنسبة 6.3 بالمئة يوم الأربعاء لتسجل أكبر هبوط في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ يناير كانون الثاني 2017.

وانخفض سعر البلاديوم، الذي يستخدم بكثافة في المحولات التحفيزية في السيارات، بالفعل نحو 190 دولارا من ذروة قياسية بلغها الأسبوع الماضي عند 1620.52 دولار للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى في أسبوعين، وواصلت العملة الأمريكية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في مقابل سلة من العملات المناظرة، مما يرفع سعر المعادن المقومة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ولم تشهد أسعار الذهب في التعاملات الفورية تغيرا يذكر إذ سجلت 1311.29 دولار للأوقية. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بسبب ضغوط من ارتفاع الدولار.

كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1310.10 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.30 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 856.29 دولار للأوقية.

رويترز