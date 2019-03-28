ليبيا- وصف مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينتي طبرق وبنغازي بـ”الإيجابية”،مشيراً إلى أنه التقى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث أكدا دعمهما للعملية السياسية والإنتهاء من المرحلة الانتقالية.

الجمالي أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أن جولته على بعض المناطق الليبية كانت فرصة للاستماع إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال ، لافتاً إلى أنهم تحدثوا معه عن ضرورة إعادة إعمار البلاد.

وفي غضون ذلك، أشار الجمالي إلى أن المشير حفتر لديه رؤية واضحة للعملية السياسية ، مذكراً بما قامت به قوات الجيش من تعقُّب الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون في الجنوب.

وقال الجمالي :” وجدتُ لدى المشير حفتر والمستشار صالح إصراراً على ضرورة مشاركة الشعب الليبي في حل الأزمة بحيث لا يُفرض عليه شيء من الخارج وأن يتم الاتفاق على البرنامج المستقبلي بكل وضوح”.

ورأى مبعوث الأمين العام أن الوضع الجديد في جنوب ليبيا وبنغازي بات يسمح بإجراء الانتخابات ، مضيفاً :” أعتقد أن الأمر نفسه ينحسب على العاصمة طرابلس خصوصاً بعد الترتيبات الأمنية التي أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات”.

وعما إذا كانت الانتخابات ستتم العام الحالي، أوضح الجمالي:”ربما تتم قبل نهاية العام لإنهاء الفترة الانتقالية التي كلفت ليبيا خسائر كبيرة في البشر والاقتصاد والأمن وأنه في حال إجراء انتخابات سيكون الشعب الليبي هو صاحب السيادة وهناك رغبة حقيقة في الوصول للحل لأنه لم يعد بمقدور الشعب الليبي الانتظار أكثر من ذلك”.

كما تطرّق الجمالي للحديث عن الملتقى الجامع المقرر انعقاده الشهر المقبل في مدينة غدامس وقال :” هناك تساؤلات لبعض القوى عن طبيعة الأطراف التي ستشارك وهل ستُدعى له أطراف بعينها تريدها الأمم المتحدة أم سيتمّ اختيار المشاركين من طرف الليبيين أنفسهم لضمان وجود أطراف فاعلة ؟ “، مبيناً أنه نقل جميع ملاحظات الليبيين إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وردّاً على سؤال حول اجتماع الرباعي حول ليبيا في تونس عشية القمة العربية، أضاف الجمالي أن هناك مشاركات على مستوى عالٍ من بينها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أن إجتماع الرباعي سيكون له دور مهم باتجاه حل الأزمة الليبية.