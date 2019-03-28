ليبيا – قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن الباجي قائد السبسي يعتبر الشعبين التونسي والليبي شعب واحد في بلدين مما يلخص العلاقات التونسية الليبية حيث كانت ليبيا قبل 2011 الشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي برقم معاملات تجارية يفوق ملياري دينار سنوياً وكانت هناك حيوية كبرى على مستوى العلاقات الثنائية.

الجهيناوي أكد في حوار له مع صحيفة “المغرب” وتابعته صحيفة المرصد على أن استقرار الوضع في ليبيا يخدم مصالح البلدين الشقيقين التونسي والليبي في آن واحد فأمن ليبيا واستقرارها أمر مهم وحيوي وذو أولوية بالنسبة لتونس، مشيراً إلى أن لتونس واجب وطني وأخلاقي لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة في بلادهم.

وتابع قائلاً:”وفي هذا الإطار تندرج مبادرة السبسي الخاصة بليبيا التي أصبحت بعد إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا في 2017 مبادرة ثلاثية تضم كلا من تونس والجزائر ومصر والتي أدخلت حركية كبرى على الداخل الليبي حيث ترتكز على عدة نقاط أهمها التوصل إلى اتفاق سياسي ليبي ليبي باعتماد التوافق والابتعاد عن الحلول العسكرية ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا ومساندة المجهودات التي يقوم بها مبعوث الامين العام للأمم المتحدة غسان سلامة”.

وأعرب عن أمله بأن تكون قمة تونس مناسبة لتقديم الدعم والمساندة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حث المجموعة الدولية للوقوف الى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة وحتى تكون كل المساهمات والمبادرات سواء كانت من دول الجوار أو غيرها في اطار المساندة والإحاطة بجهوده تحت مظلة الأمم المتحدة.

الجهيناوي نوّه إلى أن تونس ستحتضن قبل يوم من القمة، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا “للرباعية” التي تضم كلاَ من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وسيكون مناسبة لدعوة كل الفرقاء الليبيين لتسريع المسار السياسي الجاري.

وفيما يتعلق بالمستوى الثنائي التونسي – الليبي أشار إلى عقدهم في يوليو الماضي اجتماعاً على مستوى وزيري خارجية البلدين وتم وضع جدول الاعمال حول الملفات الهامة التي تهم التعاون الثنائي في مجالات الامن والاقتصاد ومديونية المصحات التونسية وعديد الملفات الاخرى استعداداً للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد خلال الأشهر القليلة القادمة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين لدفع التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين.

وأضاف :”لا أعتقد أن المسألة الليبية محسومة أطلسياً ، فالجامعة العربية لها مبعوث خاص عين في سنة 2016 وهو السفير صلاح الدين الجمالي وهو دبلوماسي تونسي متمرس اشتغل في ليبيا وكان سفير لتونس لدى طرابلس وعمل في القاهرة وله من التجربة ما يمكنه من فهم كل ما يجري على الساحة الليبية كذلك معرفة النسيج الاجتماعي الليبي وكيفية التعامل معه وهذه من الأسباب التي دفعت تونس لترشيحه وتمت الموافقة عليه من قبل الاشقاء العرب”.

كما نوّه إلى أن الجمالي شخص ملم بخصوصية الأزمة الليبية وقد قام مؤخراً بزيارة بنغازي وطرابلس وأجرى لقاءات هامة مع مختلف القادة الليبيين حتى يكون للجامعة العربية صوت مسموع في ليبيا، لافتاً إلى أن حتى عام 2016 لم تكن الجامعة العربية مهتمة بما يحصل في الساحة الليبية لكن اليوم الجامعة استعادت اهتمامها بهذا الموضوع الذي سيكون بطبيعة الحال من المسائل المدرجة على جدول أعمال القمة العربية.

ختاماً شدد على أن موقف تونس واضح فلا مكان لحل عسكري في ليبيا ولا بد من ايقاف كل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، مؤكداً على أن الحل يجب أن يكون ليبي – ليبي تحت مظلة الامم المتحدة بما يحمي وحدة البلاد وحرمتها الترابية.