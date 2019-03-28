ليبيا – إعتبر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن هناك نية صادقة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال الملتقى الجامع وتأييدهم له.

الدباشي أشار في تصريح أمس الأربعاء لقناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحتى البعثة الأممية بعد أن كانوا سابقاً مجرد متفرجين فهم اليوم يقومون بالدور المطلوب منهم.

يشار إلى أن البعثة الاممية إلى ليبيا تستعد لعقد الملتقى الجامع منتصف شهر ابريل القادم في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا وذلك لبحث سبل حل الازمة السياسية الراهنة وحث كافة الاطراف على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.