ليبيا – أطلع رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فائز السراج اليوم الخميس على تقرير يتضمن المستجدات التي تواجه إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق أعضاء إدارة مؤسسة الإستثمار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزراء التخطيط والمالية طاهر الجهيمي وفرج بومطاري إلى جانب العضوين سعيد الحضيري ومحمد هويدي والمقرر محمد العمامي.

وإستعرض المجتمعون تقرير آخر للجنة المشكلة لدراسة التقرير المقدم بشأن التصرف في بعض أصول شركة الاستثمارات الأفريقية كما تم التطرق إلى عدد من الجوانب الفنية والإدارية التي تهم المؤسسة والتي تقع ضمن اختصاصات مجلس الأمناء.