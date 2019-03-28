السعودية – أحرزت السعودية ترتيبا متقدما في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وجاءت الأولى عربيا، فيما تبوأت المرتبة 13 بين 175 دولة.

وتقدمت المملكة بذلك 33 مرتبة عما كانت عليه في الإصدار السابق لهذا المؤشر لعام 2016، حيث كانت في الترتيب 46 على المستوى العالمي.

وذكرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي في بيان مكرس لهذا الإنجاز أنها “بادرت منذ تأسيسها بالعمل على الأصعدة والمستويات كافة لتعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي أسهمت في تعزيز الأمن السيبراني”.

وأكدت أنها “تتطلع إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق من خلال مستوى نضج أعلى في الأمن السيبراني في جميع الجهات الوطنية وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة”.

المصدر: واس