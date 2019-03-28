ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى المملكة السعودية إشارة إلى أن الجيش الليبي أصبح يسيطر على مساحة تتجاوز الـ92% من الأرض الليبية ودلالة على التفاف الشعب الليبي حول المؤسسة العسكرية.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “صوت العرب” تابعتها صحيفة المرصد أمس الأربعاء أن الجماعات المتطرفة المنتمية إلى الإسلام السياسي والمتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وغيرهم من المنتمين لهذه الجماعات بالمصلحة وليس بالفكر ترفض أن يكون هناك جيش للدولة الليبية.

ورأى عضو مجلس النواب أن زيارة المشير حفتر للسعودية تعد تتويجاً لإنتصارات الجيش الليبي ، مؤكداً على أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه دعوة رسمية للمشير حفتر لزيارة السعودية.

ونوّه السعيدي إلى أن زيارة المشير حفتر جاءت في الوقت المناسب لإظهار الصورة الحقيقة للجيش في حربه ضد الإرهاب ،لافتاً إلى أن زيارة القائد العام تعد رسالة واضحة للعالم بأن مرحلة إنتصار الجيش الليبي وحسم المعركة بات قريباً.