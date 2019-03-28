ليبيا – قال السفير الألماني أوليفر اوفتشا إن رسالة مجلس الأمن بشأن الملتقى الوطني الجامع المزمع عقد في الـ 14 من شهر إبريل القادم واضحة.

السفير الألماني أكد في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر “اليوم الخميس أن المؤتمر الوطني يوفر فرصة حاسمة لجميع الليبيين لترك خلافاتهم جانباً ولضبط النفس وتحقيق السلام والازدهار للشعب الليبي.

يشار إلى أن مجلس الامن قد أصدر الثلاثاء الماضي بياناً صحافي حول ليبيا أكد فيه دعم أعضاء المجلس الكامل للممثل الخاص للأمين العام ،غسان سلامة ، وبعثة الأمم المتحدة أثناء سعيهما للتوسط في طريق سياسي للمضي قدماً بما من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات موثوقة وسليمة ، كما رحب المجلس باتفاق حفتر والسراج في أبوظبي على إجراء الانتخابات العامة ودعمه لها .

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