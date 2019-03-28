ليبيا – قام عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن السويحلي أمس الأربعاء بزيارة إلى مدينة سرت تحت حراسة مشددة ويرافقه موكب كبير من السيارات المصفحة والاسلحة المتوسطة .

السويحلي إلتقى وفقاً لمنشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي وعميد بلدية سرت مختار المعداني.

وقال السويحلي :”إلتقيت اليوم في سرت أسود البنيان المرصوص المرابطين ضمن قوة حماية سرت وتأكدت من عزيمتهم الصلبة في مواجهة تحديات بناء ليبيا المدنية الديمقراطية سواء كانت تنظيمات إرهابية أو مشاريع عودة الإستبداد وحكم الفرد وهناك ‏تضحيات جسام تُقابل عمليًا بجحود وإنكار ودعم ضئيل من المجلس الرئاسي عاجزٍ يُهدر المليارات”.

وأعرب رئيس مجلس الدولة السابق عن سعادته لما رأه في مدينة سرت من عودة الحياة لطبيعتها بفضل تضحيات قوات البنيان المرصوص التي تعد ‏نموذج يُحتذى لتجاوز سلبيات الماضي والتطلع إلى مستقبل واعد يسع خيره وأمنه الجميع حسب تعبيره.

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وفي سياق متصل ،أجرى السويحلي زيارة إلى مستشفى إبن سينا التعليمي سرت حيث كان في استقباله مدير عام المستشفى محمد السريتي رفقة المدير المساعد ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بالمستشفى وعدد من الموظفين.

المدير العام لمستشفى إبن سينا قدم للسويحلي شرحا وافيا وكافيا عن أهم المشاكل والعراقيل التي لا زالت تقف حجر عثر أمام سير العمل بالمستشفى بالشكل الصحيح والمطلوب.

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