ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن اللقاء الذي جمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يعد من أكبر اللقاءات وأكثرها أهمية التي يعقده القائد العام للجيش مع قائد عربي.

العباني أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن السعودية تمثل ثقلا كبيرا ومهما للغاية في الوطن العربي ودورها بارز في حل عديد من الأزمات والقضايا العربية وعلى رأسها الأزمة الليبية.

ولفت العباني إلى أن المشير خليفة حفتر يأمل في دعم السعودية في الوقت الذي تعبث فيه قطر بأمن ليبيا عن طريق الارهاب والمتطرفين في البلاد.