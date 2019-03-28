ليبيا – أعرب مفتي المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني عن إستغرابه من القرار الصادر عن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا والقاضي بمنع المظاهرات، معتبراً أن إصدار مثل هذا القرار يرجع البلاد إلى عصر القهر وتكميم الأفواه بإعتباره صورة من صور الاستبداد والاعتداء على الحريات والحقوق العامة للمواطنين.

الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن قرار الداخلية ينبغي أن لا يكون في هذا الوقت خصوصاً مع ما تمر به البلاد من أزمات متعددة ووجود مشروع الأمم المتحدة أي المؤتمر الجامع الذي يكتنفه الغموض الكامل والريبة حسب تعبيره.

وأضاف :”سلامة قال بإن الأشخاص الذين سيشاركون في المؤتمر لا يعرفهم إلا هو فقط فلماذا لم تنشر الامم المتحدة ما سيبحثه المؤتمر وتفصيلاته بدلاً من الغموض الذي يتوجس الناس منه ويخشى أن يكون اجتماع شكلي حتى تفاجئهم الأمم المتحدة بمشروع وقرار جاهز يتعلق بلقاء أبوظبي حيث يعطونه الشرعية باسم أن الليبيين اجتمعوا عليه”.

وطالب بضرورة السماح بالمظاهرات لأنها الأمر الحقيقي الذي يعبر عن صلاحية المشاريع المطروحة الآن من عدمها أما اختيار وانتقاء شخصيات بحسب أمور وأفق معينة بالإضافة لإصدار قرارات في ساعات محدودة فهو تزوير وليس ملتقى جامع على حد تعبيره.

الغرياني إستطرد حديثه قائلاً :” لا شك أن أي إنسان يتابع أعمال الأمم المتحدة في بلادنا يجزم أن لديها مشروع تريد تمريره ولا نقول هذا افتراء بل من خلال التجربة كتجربة الصخيرات فمن لم يحضر ساحتهم بريئة ولم يعملون شيء يشين بوطنهم وكرامتهم ومن حضر حصل على اللوم والإدانة حيث استغلت البعثة الأممية من حضر لذلك أعتقد أنهم نادمون على المشاركة وإن لم يصرحوا بالأمر”.

وأكد على أنهم ليسوا ضد الملتقى الجامع لكن مطالبهم من البعثة أن تعلن عن جميع التفصيلات وما يجري في الملتقى والمشاركين فيه من خلال نشر أسماء المدعوين والموضوعات التي من المزمع تناولها في الملتقى بالإضافة لضرورة أن تتعهد بعدم تقديم مواضيع آخرى خلال الملتقى تخالف ما صرحت به وإن قامت بتقديم أمور مخالفه لما سيتوصل له الحاضرون فإنهم في حل مما يصدر من قرارات وإعتبارها باطلة لا قيمة لها على حد تعبيره.

وتابع معتبراً أنه :”إن كانت البعثة الأممية ناصحة عليها نشر وتقول لو فاجأتكم بشيء غير الذي قلته انتم في حل، في حال نشرت هذا الكلام وكان لديها نوع من الشفافية والوضوح فإني أدعوا كل الناس للحضور لأن هذا ما نريده من الأمم المتحدة”.

الغرياني علق على مظاهرة طلاب جامعة طرابلس بخصوص توقف المنح قائلاً :” أن هذا التحرك من حقهم وأبارك لهم ذلك لكن ما الذي ضيع عليكم الجزئيات هذه سوى تهاونكم في الكليات فلو كل القطاعات تجتمع بالآلاف في الميادين لما تجرأ أحد من المسؤولين وقف المنحة ولما تمادوا في وزارة التعليم على أن سلب حقوق المدرسين ولا في الوزرات الأخرى”.

وفيما يتعلق بالتصرف الذي حصل من قبل أحد الاساتذة في احدى كليات الهندسة بربطه تسجيل طالبة منقبه إلى أن تنزع نقابها مع العلم أن وزير التعليم قد عمم في منشور لكل الكليات بالسماح للطالبات المنقبات بالدخول للفصول والكليات، لفت إلى أن هذا الأمر يخل بالمروءه، مطالباً رئاسة الجامعة بعدم سماحها وقوع مثل هذه التصرفات وإتخاذ إجراءات صحيحة وتطبيق للقانون بمثل هذه المواضيع.