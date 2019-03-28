ليبيا – ألقت الكتيبة “409 مشاة” التابعة للواء “73 مشاة” أمس الأربعاء القبض على 43 مهاجر غير شرعي أثناء القيام بدورية جنوب المنطقه العسكريه طبرق.

المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة أشار إلى أن عمليه القبض هي الثانية من نوعها في أقل من 48 ساعه بإطار العمل التأميني لمنطقة طبرق العسكرية ومكافحة الهجرة غير شرعية بعد القبض في وقت سابق على آليات عدد 2 نوع لاند كروزر محمله بعدد 60 مهاجر غير شرعي.

ولفت إلى أن الكتيبة 409 مشاة مكلفه بعدة مهام قتالية معني بها اللواء في الفتره القادمة بالغرب والجنوب الغربي الليبي بالإضافه لمهامها الأمنية المتعلقه بمكافحة الهجرة غير الشرعيه.