ليبيا – أرسل عضو المجلس الرئاسي الرئاسي فتحي المجبري ، الخميس ، رسالة إحتجاح إلى رئيسه فائز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق فائز السراج ومدير المعهد الدبلوماسي تعقيباً على التعيينات الأخيرة الصادرة من الخارجية والمثيرة للجدل .

وفي مستهل رسالته التي تلقت صحيفة المرصد نسخة منها ، أكد المجبري بأن الإتفاق السياسي نص على ضرورة تكافؤ الفرص وتشجيع الشباب ودعمهم بكافة المجالات ومراعاة قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والأخذ بالاعتبار الأبعاد الجغرافية والديموغرافية للبلاد .

وأضاف : ” فِي هذا الاطار تابعنا عن كثب نتائج المقبولين في الامتحان التحريري للراغبين بالالتحاق بالدورة التدريبية بالمعهد الدبلوماسي ، و التي جاءت صادمة بالنسبة لنا ومخيبة للآمال وسجلنا بشأنها عدة ملاحظات جوهرية تنتهك مبادي المساواة وتعتدي على قيم العدالة ” .

وقال : ” إن ما لمسناه من عدم مراعاة بعد المسافة في بلد مترامي الأطراف ويعاني صعوبات جمة في الامن والمواصلات ونقص السيولة عند الاعلان عن موعد الامتحان التحريري جاء قبل 12 يوماً فقط من إجراء الامتحان، يوحي بنية مبيتة لتضييق التقديم على المتقدمين من المناطق الأكثر بعداً وبالتبعية إستمرار هيمنة جزء فقط دون غيره على أهم الوزارات السيادية، وهذا ما تم بصورة صادمة بل وفاضحة تتحدث عنها أعداد المقبولين من جامعات دون أخرى، ومناطق دون غيرها ” .

وتابع : ” كان يجب عليكم ومن منطلق مسؤولياتكم طرح رؤية تؤمن المساواة والعدالة في التقدم للتسجيل وكذلك الامتحان بما يضمن إتاحة الفرصة لكافة المناطق وكل الكفاءات حيثما وجدت وبأقل التكاليف وبأيسر الطرق، وذلك من ضمن واجبات حكومة الوفاق الوطني بهيكلة مؤسسات الدولة ، هذه الوظيفة الغائبة فعلاً والحاضرة إسماً وصفة، عن القيام بمهامها في تهيئة وهيكلة القطاعات لضمان جودة الخدمة وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وتساوي الحقوق والواجبات ” .

ويتولى محمد عماري زايد صفة وزير دولة لشؤون المؤسسات وهو المعني من كلام المجبري ووصفه له بـ ” الحاضر إسماً والغائب فعلاً ” كما أن عماري يتلقى إتهامات من خصومه دائماً بالتغيب والتقصير في وقت يدعي فيه تمثيل المنطقة الشرقية بينما لا يمثل حقيقة إلا جماعة ” التجمع الإسلامي ” المتطرفة المحظورة سابقاً برئاسة مصطفى الطرابلسي .

ونبّه المجبري السراج وسيالة لخطورة مؤشر نتائج الامتحانات وتبعاتها على طموح عشرات بل مئات الشباب ، وشعورهم بالغبن والإقصاء الممنهج ، وتغييبهم عن لعب أدوار مشروعة هم كفؤ لها متى ما أتيحت لهم الفرصة لذلك.

وإعتبر المجبري ” إن الاستمرار ببقية مراحل القبول والتسجيل بالمعهد بهذا الخلل الكبير والاختلال الجلي ، سيضع على المحك مجدداً ، مصداقية ونية هذه الحكومة تجاه قطاعات كبيرة من الشعب الليبي ، ومناطق بأسرها تجد نفسها خارج اعتبارات هذه الحكومة، بل ويرونها تمعن في إقصائهم ومنعهم من حقوقهم المشروعة و قتل طموحاتهم في مهدها ” .

وفي ختام رسالته ، دعا المجبري كل من سيالة والسراج لإعادة الامور لنصابها، و ” تصحيح هذا الاعوجاج البنيوي في واحدة من أهم ركائز تجسيد السيادة بالبلاد، ومرآتها التي لا تعكس بوضعها الحالي ثراء التنوع الليبي ولا تمثل بصورتها الراهنة قيم العدل والمساواة ” .

المرصد – متابعات