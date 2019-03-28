روسيا – أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن شهر فبراير الماضي شهد إقبالا قياسيا من قبل الأجانب على الروبل، حيث اشتروا أكبر كمية من العملة الروسية في نحو عام ونصف العام.

وقال المركزي الروسي، إن مشتريات الأجانب من العملة الروسية بلغت الشهر الماضي 70 مليار روبل، مضيفا أن معظم الأموال تم استثمارها في سندات خزانة مقومة بالروبل، كانت قد أصدرتها وزارة المالية الروسية.

وطرحت الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري سندات بقيمة 514 مليار روبل. وبلغت استثمارات الأجانب خلال الشهرين الماضيين نحو 124 مليار دولار، وشكلت نسبة 26% من إصدار السندات.

إضافة للسندات، شهد شهر فبراير إقبالا على الروبل بسبب الفترة الضريبية، حيث قامت الشركات العاملة في روسيا بسداد مستحقاتها الضريبية.

‫المصدر: “فيستي”