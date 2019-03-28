ليبيا – استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري أمس الأربعاء مدير المصرف الإسلامي الليبي عبد الفتاح الصغير غفار ومدير المكتب القانوني للمصرف عادل صالح كشاد.

تناول اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية إيضاح الخطوات اللازمة لإنشاء فروع للمصرف بمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية حيث يقدم المصرف خدمات مصرفية لشريحة واسعة من المواطنين.

وتطرق مدير المصرف إلى أن الخدمات التي يقدمها المصرف ستشمل الإقراض ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد رئيس المجلس التسييري على أن البلدية تدعم كل الأنشطة الاقتصادية وتحث عليها وأنها ستقدم كل التسهيلات لإنجاح هذه الأنشطة في البلدية.