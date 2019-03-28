ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي آليات حلحلة بعض المختنقات ببلدية البريقة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إحتياجات بلدية البريقة فيما يتعلق بقطاعات التعليم والمياه وغيرها من القطاعات الخدمية.

وناقش المجتمعون سير العمل بالبلدية وما وصلت إليه مشاريع الحكومة المؤقتة من إنجاز إلى جانب الأوضاع الأمنية بكامل المنطقة.

وبدوره، أكد الثني على تقديمه الدعم لكافة قطاعات البلدية بما يخدم المواطن ويرفع عن كاهله المعاناة.

ومن جهته، شدد المغربي على ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمديرية الأمن وذلك للحفاظ على الامن الذي تنعم به البريقة واستتبابه.