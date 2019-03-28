فنلندا – قامت شركة HMD Global Oy بنشر دعوة لحدث سيتم فيه كشف النقاب عن الهاتف Nokia X71. سيقام هذا الحدث في تايوان يوم 2 أبريل، وسيتم فيه كذلك الإعلان عن إطلاق الهاتف Nokia 9 PureView في البلاد بإعتباره الهاتف الرائد الأحدث من الشركة الفنلندية.

يجب أن يتم إطلاق الهاتف Nokia X71 في نهاية المطاف بإعتباره Nokia 8.1 Plus على مستوى العالم، وسيكون أول هاتف ذكي من شركة HMD Global Oy يضم كاميرا بدقة 48 ميغابكسل. وسيتم إرفاق هذه الكاميرا بأخرى واسعة الزاوية، وسيتم تزويد كلتاهما بعدسات Carl Zeiss. وتجدر الإشارة إلى أن Nokia X71 سيكون أيضًا أول هاتف Nokia يضم الكاميرا الأمامية في ثقب على مستوى الشاشة، كما هو موضح في الصورة أعلاه. كما أنه يجب أن يضم شاشة بقطر 6.22 إنش.

لكن لاحظ أن Nokia X71 و Nokia 8.1 Plus لن يكونا متطابقين تمامًا، فمن المفترض أن يكون لدى الهاتف Nokia X71 كاميرا ثالثة في الواجهة الخلفية تبقى وظيفتها غير واضحة حاليًا. والصور أدناه تظهر النسخة المزدوجة الكاميرا فقط.

على غرار الهاتف Nokia 8.1 الحالي، فالهاتف Nokia 8.1 Plus القادم سينتمي على الأرجح إلى الفئة المتوسطة، لذلك لا تتوقع قدومه مع معالج رائد. ومع ذلك، فالمعالج Snapdragon 710 الحالي رشيق للغاية، ولكن لا يزال بطيئًا بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 845 الذي إستخدمته شركة HMD Global Oy في الهاتف Nokia 9 PureView.