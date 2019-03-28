انتهاء حقبة كأس هوبمان بعد 31 عاما ضمن روزنامة التنس

انتهاء حقبة كأس هوبمان بعد 31 عاما ضمن روزنامة التنس

أستراليا – انتهت حقبة كأس هوبمان لفرق كرة المضرب المختلطة بعد امتدادها 31 عاما واستعيض عنها بكأس العالم لمنتخبات التنس حسبما ذكر مسؤولون الخميس، في تجديد لبداية موسم الكرة الصفراء.

وحددت مدينتا سيدني وبريزبين الأستراليتين لاستضافة الحدث المخصص فقط للرجال، فيما عينت بيرث الأسترالية أيضا مدينة مضيفة ثالثة.

وهذا يعني أن كأس هوبمان الشهيرة والتي توجت سويسرا بلقبها الأخير مع النجم روجر فيدرر وبليندا بنسيتش ستلغى ولو بشكل مؤقت.

وقال كريغ تايلي المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس في ملعب بيرث يوم الخميس: “ستفتتح كأس اتحاد اللاعبين المحترفين الموسم العالمي لتنس الرجال”.

وأضاف: “أربعة من أفضل 12 لاعبا في العالم وثمانية من أفضل 24 لاعبا سينافسون في بيرث في ظل مشاركة 24 فريقا في ثلاث مدن.. بيرث وبرزبين وسيدني”.

وستقدم الكأس الجديدة 750 نقطة بالتصنيف العالمي وجوائز مالية بقيمة 22 مليون دولار.

المصدر: وكالات