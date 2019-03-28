ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء أن إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز قد بلغت 1.26 مليار دولار أمريكي أي بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي (21-%) مقارنة بالشهر الماضي.

الوطنية للنفط أرجعت هذا الانخفاض في العائدات بحسب الموقع الرسمي التابع لها إلى الظروف المناخية القاسية التي أثرت على الصادرات من حقل السدر إضافة إلى عملية الإغلاق الأخيرة التي قامت بها الميليشيا المسلحة والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي إلى يوم 4 مارس 2019.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلا:” إن إيرادات شهر فبراير تبرز بوضوح الآثار السلبية لعمليات الإغلاق وهشاشة الإطار الأمني على مواردنا المالية الوطنية ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات شهر مارس بشكل كبير بعد استئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي،كما تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط القدرة على زيادة إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل في اليوم هذا العام وذلك في حال تواصل استقرار الأوضاع الأمنية”. وأشار إلى أن توقعات الإنتاج وعائدات الإيرادات المحتملة تعزى إلى العمل الشاق الذي يقوم به جميع العاملين بقطاع النفط والغاز في ليبيا لذلك فمن الضروري مكافأتهم بزيادة الرواتب الموعودة منذ وقت طويل لقطاع النفط تماشياً مع القرار الحكومي رقم 642 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2013. صنع الله أكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة من باب العدالة بالإعلان عن عائدات النفط الوطنية بكل شفافية لذلك لديهم الحرص على استكشاف فرص تعاون جديدة مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على محاسبتهم أمام الشعب الليبي بشكل أفضل وتعزيز ثقة الشعب. ومن جانبه صرح المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية مارك روبنسون مرحباً بالتزام الوطنية للنفط بمبدأ الشفافية حيث أن الافصاح عن الايرادات يعتبر خطوة أولى جيدة تجاه تكريس مبدأ الشفافية ونشر ثقافة المحاسبة في قطاع النفط الليبي. كما أبدى على الرغم من أن ليبيا ليست دولة عضو في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، أمله بأن تكون هذه الخطوة حافزاً لتصبح ليبيا دولة ذات عضوية كاملة في المستقبل.