بطلب من الأسد: قانون الجمارك يعود من البرلمان إلى الحكومة

بطلب من الأسد: قانون الجمارك يعود من البرلمان إلى الحكومة

سوريا – أعاد مجلس الشعب السوري (البرلمان) مشروع قانون الجمارك الذي كان يناقشه تحت القبة إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه.

وذكر مصدر في المجلس لـ RT أن سبب إعادة المشروع هو أن “ثمة سلطة تقديرية كبيرة منحت بموجب المشروع لمدير الجمارك، وهذا أمر لم يقبله أحد لا من النواب ولا حتى من مسؤولين في أوساط الدولة”.

وتوقع المصدر أن تأتي التعديلات المرتقبة بما ينسجم والتعديلات التي طالب بها النواب.

وذكرت صحيفة “الوطن أونلاين” نقلا عن نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن إعادة المشروع “تمت بناء على كتاب من رئيس الجمهورية”

وكانت مناقشة مواد المشروع شهدت نقاشات حادة بين النواب ووزارة المالية، خاصة أن مناقشة المشروع جاءت وسط أوسع حملة شنتها الجمارك ولم تستثن منطقة وشملت دخول المحلات والمستودعات، وهو ما دفع نواب إلى اتهام الجمارك بأنها تنشر الهلع في الأسواق.

وقد وافق النواب على بعض مواد المشروع منها تحويل “مديرية الجمارك العامة” إلى “هيئة عامة” برئاسة وزير المالية، تتمتع باستقلالية مالية.

المصدر: RT + “الوطن أونلاين”