بعد التجاهل – دنيا بطمة تنتصر على حلا الترك بما فعلته مع والدها…وهذا موقف الأخيرة

بعد التجاهل – دنيا بطمة تنتصر على حلا الترك بما فعلته مع والدها…وهذا موقف الأخيرة

المغرب – نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو للاحتفال بيوم ميلاد زوجها محمد الترك.

وظهرت فيه وهي تحمل ابنتهما غزل فيما ينزل هو على السلالم ليفاجأ بما تم تحضيره له.

ولفتت بطمة الأنظار بقالب الحلوى الذي اختارته والذي تم صنعه على شكل بحر مع قارب للصيد. وأضيف إليه مجسم صغير يمثل الترك وهو يصطاد السمك.

وحقق الفيديو أكثر من 50 ألف مشاهدة في وقت قصير. وتعليقاً عليه كتبت الفنانة: “كل عام وانت بألف خير قلبي كل عام وانت الغلا كله”.

ويشار إلى أن بطمة أحدثت ضجة مؤخراً بسبب معايدتها لزوجها بطريقة أظهرت من خلالها تجاهلها لأسرته الأولى أي حلا الترك وشقيقيها.