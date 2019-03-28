ليبيا – أوفد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة عضو اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مختار القناص للعمل بالمندوبية الليبية في الجامعة العربية.

سيالة أوضح في قرار ايفاد القناص رقم 353 لسنة 2019 الممهور بتوقيعه بأن تعيين القناص جاء لدواعي المصلحة العامة .

وطالب وزير خارجية الوفاق الجهات المعنية بتنفيد هذا القرار والغاء كل امر يخالفه.

ياشر إلى أن مختار القناص كان يحمل صفة مساعد المنسق العام للمثابة العالمية لمقاومة الإمبريالية والصهيونية والرجعية والمبعوث الخاص للقذافي ابان عهد النظام السابق قبل أن ينتقل للعمل بوزارة الخارجية وهو عضو اليوم باللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية التي يقودها الدكتور مصطفى الزايدي.