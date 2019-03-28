ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي.

ومن جانبه، أشاد رئيس الرئاسي بما بذله بيكر من جهود لتطوير وتنمية العلاقات الليبية البريطانية وما أبداه والبعثة الدبلوماسية البريطانية من تعاون ودعم لحكومة الوفاق في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وبدوره، أشاد السفير البريطاني بما وجده طيلة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وحرص من حكومة الوفاق على تنمية العلاقات مع بلاده ، مجدداً دعم الحكومة البريطانية للسراج ولحكومته وإلتزامه بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات عامة.

ونوّه المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إلى أن زيارة السفير البريطاني تأتي لتوديع رئيس المجلس الرئاسي بعد أن انتهت مدة عمله في ليبيا.