الصين – حذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، مشددا على ضرورة الالتزام بخطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد، والتي تتضمن تخفيضات ضريبة.

وقال لي أثناء جولة في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، إنه “يجب على البلاد تنفيذ المهام التي حددها تقرير عمل الحكومة لهذا العام، ودفع تعزيز الإصلاح والانفتاح وتقوية القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وتعزيز شعور الشعب بالإنجاز”.

وأضاف أثناء زيارته شركة محلية للتكنولوجيا الفائقة، أن تطبيق تخفيض ضريبي واسع النطاق، وخصوصا في قطاع الصناعة التحويلية، يهدف إلى ترك المزيد من الأرباح للشركات حتى تشعر بالمزيد من الثقة، وتصبح لديها القدرة على تطوير وخلق المزيد من فرص العمل.

وحذر لي سلطات الضرائب المحلية من فرض رسوم تعسفية للخدمات، وشدد على أنه يتعين عليهم ضمان تمتع الشركات بمنافع حقيقية من خفض الضرائب.

وأشاد بالإنجازات التنموية في هاينان، وقال إنه يأمل بتحقيق المزيد من الخطوات في الإصلاح والانفتاح والابتكار وتحقيق إنجازات عظيمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‫المصدر: “شينخوا”