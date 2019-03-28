لبنان – خرجت الفنانة اللبنانية عن صمتها ونشرت تغريدة صريحة ومباشرة عن حالتها الاجتماعية التي تناولها الإعلام اعتمادا على شائعات مختلفة.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدتها إسكاتا لكل الشائعات: “الزواج خبر سعيد!! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث”.

وتابعت وهبي قولها: “ولكن من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ماتجوزت مني مجوزة انفهمت ولا بعد؟

وختمت المغنية الشهيرة كلامها قائلة: “أطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!!”.

المصدر: تويتر