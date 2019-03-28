توتي: ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي يمكنني ترك روما من أجله

توتي: ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي يمكنني ترك روما من أجله

إيطاليا – اعترف أسطورة نادي روما، فرانشيسكو توتي، بأنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وأعلن مهاجم الذئاب في مايو 2017، اعتزاله النهائي لكرة القدم بعد مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات استمرت لمدة 25 عامًا مع روما.

وقال الإيطالي في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا” العالمي: “كنت قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، لكنني اتخذت أهم قرارًا بحياتي وهو البقاء في روما طوال مسيرتي”.

وتابع: “إذا ما كانت لدي النية في الرحيل، فخياري الوحيد للانتقال فقط لريال مدريد، لكن في النهاية، لقد اتخذت القرار الصحيح واستمريت مع روما، وهو النادي الذي لطالما شجعته وسأشجعه طوال حياتي”.

وكان لـتوتي تصريحات سابقة اعترف فيها أيضًا بمحاولات ريال مدريد لضمه في عام 2004 و2005.

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