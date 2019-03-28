توقفوا عن هذه العادة فوراً فهي تصيبكم بسرطان المريء!

توقفوا عن هذه العادة فوراً فهي تصيبكم بسرطان المريء!

الولايات المتحدة – أكد باحثون على ضرورة التريث قبل تناول المشروبات الساخنة لأن ذلك قد يحمي من الإصابة بسرطان المريء.

وأشارت دارسة أجرتها الجمعية الأميركية للسرطان، وشملت 50 ألف شخص، إلى أن تناول ما يقارب 3 أكواب من الشاي يوميًّا عند درجة حرارة 60 مئوية أو أعلى، كان من ضمن المؤشرات لزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان وذلك بنسبة 90 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون ذلك المشروب في درجة حرارة منخفضة.

ونقلن صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية الدراسة التي امتدت على مدار 13 عاما، وأشارت إلى أن 19 من بين 550 رجلًا يصابون بسرطان المريء بسبب المشروبات الساخنة المتكررة، لافتين إلى أن التأثير المسرطن ينجم عن الحروق المتكررة، التي تسببها المشروبات الساخنة للمريء.

وتوصي الجمعية البريطانية الملكية للكيمياء بشرب الشاي الذي تتراوح حرارته بين 60 و65 مئوية، في حين ترى جامعة نورثمبريا أن الحرارة المثلى للمشروب هي 60 درجة مئوية.