جوزيه مورينيو لم يترك هاتفه بانتظار مكالمة من نادي المستقبل

جوزيه مورينيو لم يترك هاتفه بانتظار مكالمة من نادي المستقبل

البرتغال – يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو للعودة للتدريب في يونيو قبل موسم 2019-2020 لكنه ما يزال ينتظر عرضا من فريق مناسب له.

ونادرا ما شوهد المدرب مورينيو البالغ من العمر 56 عاما دون هاتف في يده منذ إقالته من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

وكشف مورينيو في وقت سابق من هذا الشهر أنه رفض بالفعل ثلاثة أو أربعة عروض للتدريب دون الكشف عن أسماء الأندية.

ولم يتخل مورينيو عن هاتفه، سواء كان يتجول في الشارع أو يتابع المباريات من المدرجات، فهو دائما مستعد للرد على المكالمة مثل أي شخص ينتظر بفارغ الصبر عرضا مناسبا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الـ”سبيشال وان” مرشح محتمل للإشراف على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في حال الاستغناء عن خدمات الألماني توماس توخيل.

كما ترددت الأنباء عن إمكانية تحرك أندية فرنسية منها ليون وموناكو وليل للتعاقد مع مورينيو، وذلك بعد إعلانه عن رغبته بتدريب أحد الأندية في الدوري الفرنسي خلال حوار تلفزيوني على قناة “كنال بلس”.

وسبق لمورينيو أن نجح في التدريب في 4 دول أوروبية وفاز فيها بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لذا تبرز الوجهة الفرنسية كتحد جديد.

يذكر أن جوزيه مورينيو كان قد رشح لتدريب ريال مدريد قبل اختيار الفرنسي زين الدين زيدان.

المصدر: the sun