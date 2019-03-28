مصر – أكد المطرب حسام حبيب زوج المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أن زوجته لن تتمكن من حضور تحقيقات نقابة المهن الموسيقية اليوم والتي تجريها بناء على البلاغ المقدم من أحد المحامين ضدها في تمة التصريحات المسيئة لمصر والتي قالتها في حفلتها في البحرين.

وأكد أن شيرين تتواجد حالياً في دبي لإحياء حفلة بالقرية العالمية هناك وأن النقابة على علم بهذه الحفلة وبعدم تواجد شيرين على الأراضي المصرية.

وقال إن الدكتور حسام لطفي محامي زوجته سوف يحضر التحقيقات بدلاً منها بموجب التوكيل الذي أعطته إياه بصفته المحامي الخاص بها.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أوقفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء داخل مصر بعد تصريحاتها في إحد الحفلات بدولة البحرين والتي قالت فيها: “أنا هنا أتكلم براحتي لو في مصر كان ممكن يسجنوني”.