إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس عن توصله لاتفاق مع مدافعه الشاب دانييلي روجاني من أجل تمديد عقده.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن “اللاعب قد وقع على عقود لمدة اربع سنوات مقبلة في حضور بافل نيدفيد نائب الرئيس، ليستمر حتى حزيران 2023”.

وأنضم روجاني إلى صفوف يوفنتوس في صيف عام 2012 على سبيل الإعارة من إيمبولي، ولمدة موسم واحد قبل شراء عقده بالكامل في كانون الاول 2015.

وشارك المدافع الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا، لأول مرة بقميص البيانكونري في موسم 2015/2016 أمام إشبيلية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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