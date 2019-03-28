اليابان – أطلقت شركة سوني كاميرا الأكشن RX0 II (DSC-RX0M2) الجديدة باعتبارها كاميرا مدمجة للاستخدامات الشاقة، ولكنها تظل في الأصل كاميرا أكشن فاخرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أبعاد الكاميرا الجديدة لم تتغير مقارنة بالموديل السابق RX0 (DSC-RX0)، الذي تم إطلاقه خلال 2017، إلا أنها تأتي بوزن 132 غرام على العكس من الموديل السابق، الذي كان يبلغ وزنه 110 غرام.

وتزخر كاميرا سوني RX0 II (DSC-RX0M2) الجديدة بمستشعر Exmor RS CMOS بدقة 15.3 ميغابيكسل وعدسة Zeiss Tessar T*، وتدعم مثبت الصورة الإلكتروني إمكانية تصوير الأفلام باليد بصورة خالية من الاهتزازات، ويمكن طي الشاشة قياس 1.5 بوصة إلى أعلى بمقدار 180 درجة وإلى أسفل بمقدار 90 درجة.

ومن ضمن التجهيزات التقنية الأخرى بكاميرا سوني RX0 II (DSC-RX0M2) الجديدة إمكانية نقل إشارة الفيديو بدقة 4K غير مضغوطة عن طريق منفذ HDMI والتسجيل بالحركة البطيئة للغاية بما يصل إلى 1000 صورة في الثانية، ولكي يتم تسجيل الصوت أيضاً فإن كاميرا سوني الجديدة تتضمن منفذ ميكروفون منفصل.

وتطرح سوني الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية خلال مايو (أيار) المقبل، ولكنها لم تفصح عن تكاليف الكاميرا الجديدة في أسواق المنطقة العربية.

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