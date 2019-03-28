ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد على أن المجلس يعي أهمية مساهمته في المتلقى الوطني الجامع ومدى إمكانية الملتقى للنجاح في حل المشاكل القائمة بالبلاد، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على الملتقى يتطلب منهم السعي لمعرفة مخرجات الملتقى وأجندته إن كانت ستساهم فعلاً يساهم بحل المشاكل القائمة.

صهد قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن المجلس عقد عدد من الإجتماعات مع 18 جهة من الجهات سواء مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب والشخصيات المهتمة لمعرفة وجهة نظرهم بخصوص الملتقى.

وأشار إلى أنه عقب عقد هذه الإجتماعات خرج المجلس برؤيا ملخصة تم تقديمها بالإجتماع الأخير في مجلس الدولة، مؤكداً على ضرورة أن يتطرق الملتقى لـ 4 نقاط رئيسية هي معالجة الانسداد في الاتفاق السياسي ومعالجة المسار الدستوري وثالثاً المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وأخيراً إصدار ميثاق وطني يحمل في طياته خارطة طريق توصل البلاد للمرحلة النهائية والدائمة.

ويرى أنه للوصول لمخرجات صادقة عن الملتقى الوطني الجامع يجب أن تتم صياغة مخرجاته وتوصياته من قبل لجنة يشكلها الملتقى لهذا الغرض وليس من قبل أي جهة أخرى.

صهد تابع قائلاً :” لا أريد الخوض بالتوقعات لأن البعثة تقوم بمسألة غموض كبير جداً في من سيحضر الملتقى والأمور التي ستبحث وكيفية إدارة الملتقى والاسلوب في إدارة الحوار ممن يجب أن تكون واضحة، مجلس الدولة يرى أن الملتقى ينبغي أن تعطى له كل فرص النجاح لكي ينجح لأن بفشله ستحدث نتائجه كارثية وغير جيدة ونجاحه لا يعني أن تكون مخرجاته في غير صالح الشعب الليبي لذلك يجب السعي من خلال هذه المخرجات الوصول لحلول بشأن الانسدادات التي تواجه المشهد السياسي الحالي”.