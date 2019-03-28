ليبيا – في 21 مارس الجاري نشرت صحيفة المرصد تقريراً عن إصدار القضاء الإداري في طرابلس حكماً يقضي ضمنياً بطلان تولي نصر حسن بريدعة المشاي لمنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

وقال مسؤول كبير من الهيئة في حديث لـ ” المرصد ” يومها أن الحكم صدر بالفعل ويقضي تحديداً ببطلان تسيير بريدعة لأعمال الهيئة ضمنياً مؤكداً أيضاً صدور تسبيب الحكم وصيغة تنفيذه . .

وفي ذات اليوم أصدرت الهيئة بياناً نفت فيه ما أوردته صحيفة المرصد متهمة الصحيفة بالإستناد على مصادر مجهولة على الرغم من تواصل صحيفتنا مع مدير مكتب الشؤون الإعلامية التابع لها تامر محفوظ وطلبها التواصل من خلاله مع رئيس الهيئة مباشرة.

ومن باب إثبات صحة ما أوردته المرصد ، تفرد صحيفتنا اليوم هذا التقرير معززاً بالمستندات عن تفاصيل القضية من بدايتها في مايو 2016 وحتى صدور الحكم يوم 7 مارس 2019 والذي نص حرفياً على أن نصر لا سند له من الواقع والقانون لكي يتقدم بطعن في قرار يرفض تنفيذه .

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014 عندما إعترف رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي بانتخابات مجلس النواب ومن ثم إندلاع عملية ما يسمى ” فجر ليبيا ” .

وكان الحاسي قد عُين رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية سنة 2013 من قبل المؤتمر العام قبل أن تنتهي ولاية المؤتمر وعُيّن نصر بريدعة وكيلاً للهيئة .

وعقب إمتثال الحاسي للبرلمان ومغادرته إلى البيضاء وتوليه مهام رئاسة الهيئة هناك ومنحه الثقة البرلمانية مجدداً ، أصدر رئيس المؤتمر العام نوري أبوسهمين عقب عملية فجر ليبيا قراراً يقضي بتكليف نصر بريدعة بتسيير الهيئة .

وفي فبراير 2016 قرر المؤتمر تعيين رمضان ابوعجيلة رئيساً للهيئة وحسين فريوان وكيلاً لها ولكن نصر بريدعة لم يمتثل للقرار ورفض تسليم مهامه كما رفض تمكين فريوان من منصبه وتوجه في مايو من ذات العام إلى القضاء للطعن في القرار ليحكم الأخير بوقف تنفيذ قرار المؤتمر لحين الفصل في موضوع الدعوى .

الطعن المقدم من حسن المشاي الطعن المقدم من حسن المشاي الطعن المقدم من حسن المشاي

وفي المقابل رفع حسين فريوان دعوى قضائية كذلك متمسكاً بصحة قرار تعيينه وأحقيته في تولي منصب وكيل هيئة الرقابة وهو الموضوع الذي أخذ ردحاً من الزمن بين طعن وتداخل حتى أصدرت المحكمة أخيراً في 7 مارس الجاري حكماً لصالح فريوان يقضي ببطلان الطعن المقدم من طرف نصر المشاي لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون .

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وإذ تنشر المرصد صورة الحكم بما يثبت صحة ما أوردته سابقاً وتنشر البيان الصادر بحقها من رئاسة الهيئة ، فأنها تؤكد تمسكها بخطها المهني وبكفالة حق الرد مجدداً وللجميع بما في ذلك السيد نصر المشاي .

المرصد – متابعات