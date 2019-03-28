ظهور سمية الخشاب قبل ساعات من انفصال أحمد سعد عنها… ماذا قالت عن الضرب والتعنيف؟

ظهور سمية الخشاب قبل ساعات من انفصال أحمد سعد عنها… ماذا قالت عن الضرب والتعنيف؟

مصر – نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عبر حسابها على “تويتر”، فيديو دعائياً لحلولها ضيفة على أحدث حلقات برنامج “أحلى النجوم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بوسي شلبي على شاشة CBC.

وجاء ذلك قبل وقت قصير من إعلان زوجها النجم المصري أحمد سعد انفصاله عنها من خلال منشور على صفحته على “فيسبوك” وآخر على حسابه على “إنستغرام”.

وتضمن المقطع المصور مشاهد من الحلقة. وبدت فيها سمية وهي تتحدث عن عنف الرجل ضد المرأة متسائلة عن سبب استقوائه عليها. كما رأت أنه على الرجل أن يتسم بالحنية وإلا “خلاص”.

ودعت الرجال إلى التوقف عن الضرب والتعنيف. ورداً على سؤال عن منتقديها، “أعداء النجاح”، أجابت أنها لا تعيرهم أي اهتمام.

ويأتي ذلك بعدما حققت أغنيتها “بتستقوى” نسبة مشاهدة عالية جداً على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، علماً أنها تتناول قضية العنف ضد المرأة.

وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل المغازي تزامناً مع شهر المرأة.