مصر – بعد جدال وأخذ ورد حول تأجيل أو عرض مسلسل “فالنتينو” للزعيم عادل في السباق الرمضاني الدرامي المقبل، أصبح الأقرب خروج المسلسل من العرض على الشاشة في رمضان بعد أن توقف التصوير من دون تحديد موعد لاستئنافه.

وأكدت مصادر خاصة أن المسلسل خرج من سباق مسلسلات رمضان 2019، بعد الكثير من الأنباء المتضاربة حول مصيره، وأن المسلسل لم تتقدم أي قناة للتعاقد على عرضه على شاشاتها في رمضان المقبل، ولم يتم وضع موعد جديد لعرضه. وتبحث الجهة المنتجة مصير استئناف التصوير، والخروج من عنق الزجاجة.

يشار إلى أن آخر عمل لعادل إمام كان مسلسل “عوالم خفية” رمضان الماضي وشاركه فيه صلاح عبد الله وبشرى وفتحي عبد الوهاب ومي سليم ومحمود حجازي ومن إخراج رامي إمام.

ومسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.