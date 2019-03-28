ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران على أن لقاء رئيس الهيئة الجيلاني رحومة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الثلاثاء الماضي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة.

عمران لفتت في تحريص خاص لقناة “218” تابعته المرصد إلى أن اللقاء تمحور حول موضوعين أولهما الملتقى الجامع ومخرجاته خصوصا فيما يتعلق بالدستور والثاني يتعلق بالتغييرات الدستورية وأهمية توعية المواطنين بالاستفتاء على مشروع الدستور.

وبينت أن أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يبحثون عن استقرار البلاد ولا يريدون الدخول في مرحلة انتقالية رابعة ولذلك يشددون على أهمية وجود قاعدة دستورية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتنظيم صلاحيات الأجسام السياسية.

عمران نوّهت إلى أن أعضاء الهيئة يتطلعون أيضاً إلى أن يحقق الملتقى الجامع نتيجة في توحيد مؤسسات الدولة ووضع أرضية صلبة للاستفتاء على الدستور وألا يقوم بضرب المسار التأسيسي على حساب مصالح شخصية أو دولية.