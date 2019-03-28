فلسطين – أكدت فصائل وطنية وإسلامية، فلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، على سلمية مسيرة “مليونية الأرض والعودة”، السبت المقبل، إحياء لذكرى “يوم الأرض”، ومرور عام على انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال خالد البطش، القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، خلال مؤتمر عقدته الهيئة العليا للمسيرات (تابعة للفصائل)، شرقي مدينة غزة: “نؤكد على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي والشعبي للمسيرات، لقطع الطريق على الاحتلال الذي يريد إراقة الدم للمتظاهرين لإدخاله في بازار الانتخابات”.

وطالب البطش بـ”التركيز على إحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة يوم السبت”، وذلك لإرسال رسالة للعالم أن الشعب مصرّ على “حقه في الحياة رغم الاحتلال والعدوان”.

كما دعا المتظاهرين لضرورة أخذ “أقصى درجات الحيطة والحذر من القناصة الإسرائيلية، وعدم فتح مواقع جديدة للمسيرة غير المخيمات الخمسة المحددة من قبل الهيئة المنظّمة لها”.

وتقع المخيمات الخمسة، التي حددتها الهيئة في “شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا (شمال)، وشرق مخيم البريج (وسط)، وشرق مدينة خانيونس (جنوب)، وشرق مدينة رفح (جنوب)”.

وأشار البطش إلى انتشار “الآلاف من لجان التعاون والضبط في المخيمات وذلك للحفاظ على سلامة المتظاهرين”.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة “مليونية الأرض والعودة” السبت المقبل، بعد صلاة الظهر.

ودعا الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده سواء في قطاع غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل في المشاركة وإطلاق مسيرات مشابهة.

و”يوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس / آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.

ويطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

فيما يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأناضول