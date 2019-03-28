الولايات المتحدة – قتل شخصان وأصيب آخران أمس الأربعاء بإطلاق نار نفذه مسلح واستهدف السيارات على الطريق العام في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة.

وقال نائب مدير شرطة سياتل، إن رجلا اقترب من سائقة وأطلق عليها النار فأصابها بجروح، ثم بدأ بإطلاق النار على حافلة، لكن سائقها تمكن من الابتعاد عن موقع الحادث، وفعّل زر التحذير مستدعيا الشرطة.

كما فتح المسلح النار على سيارة أخرى في المكان، واقترب من سائقها وقتله، ثم استقل سيارة محاولا الهرب لدى وصول الشرطة، لكنه اصطدم بسيارة أخرى وقتل سائقها، واستمر في محاولات الفرار حتى اعتقلته الشرطة.

المصدر: رويترز