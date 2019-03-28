ليبيا – قامت اللجنة المشكلة من بلدي بني وليد بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية بجولة تفتيشية على مستشفى المدينة وعدة مصحات في إطار حملات التفتيش المستمرة داخل المدينة.

اللجنة أغلقت خلال الجولة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز غرفة عمليات بإحدى المصحات وذلك لعدم وجود غرفة عناية مابعد العملية كما تم إنذار المصحة بعدم فتح غرفة العمليات إلا بعد توافر الشروط ووجود غرفة للعناية.

وقال رئيس اللجنة محمد امبارك أن ملاحظاتهم على المصحات تعتبر جيدة ولاتوجد بها مخالفات تؤتر على صحة الإنسان، مؤكداً على أن عمل اللجنة سيستمر حتى بعد إنتهاء وفد مركز الرقابة (الادارة الرئيسية) من زيارتهم لبني وليد.