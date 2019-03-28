إسبانيا – كشف الأسطورة البرتغالي لويس فيغو، سبب رحيله من النادي الكتالوني برشلونة إلى نادي العاصمة الإسبانية والغريم التقليدي ريال مدريد، في عام 2000.

وقال لويس فيغو نقلا عن صحيفة “ماركا” الإسبانية الواسعة الانتشار، إنه انتقل من برشلونة إلى الريال عندما كان لاعبا، لكي يتحسن في جميع النواحي.

وأشار فيغو إلي أن جماهير النادي الكتالوني برشلونة ليست السبب في الرحيل عن الفريق، ولكن الإدارة برئاسة خوان غاسبارت هي من تسببت في هذا القرار.

وكشف أحد أهم اللاعبين في تاريخ البرتغال سبب تغيير وجهته، إلى الملكي، خلال حوار في احتفالية لشركة نبيذ وقال: “حين تقوم بتغيير، دائما ما تفكر في أنه سيكون الأفضل، أول تغيير منطقي، لقد كان تغييرا من أجل التحسن في جميع النواحي: ماليا والشهرة والألقاب”.

واعتبر أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مشيرا إلى أن “كانافارو فاز بها وهو مدافع، وراموس يستحقها لجودة أدائه”.

وعن رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي، قال: “اللاعبون يرحلون والأندية تبقى ومدريد سيظل عملاقا دون كريستيانو وكان عملاقا جدا في وجود كريستيانو”.

وأشار إلى أنه يرى نفسه بشكل أفضل في الأعمال الإدارية.

وانتقل نجم المنتخب البرتغالي المعتزل لويس فيغو، من نادي برشلونة إلي نادي ريال مدريد في صيف عام 2000، وكانت الصفقة الأبرز حينها بعد تخطيها الـ60 مليون يورو.

المصدر: marca