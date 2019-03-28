ونقلت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية عن تقارير صحفية بريطانية، أن أندية ميلان وروما ونابولي تسعى للاستفادة من خدمات صاحب الـ29 عاما، بدءا من الصيف المقبل.

وينتهي عقد لوفرين مع ليفربول في 2021.

ورجحت الصحيفة أن لوفرين قد يكون بديلا جيدا لكوستاس مانولاس، مدافع روما اليوناني الذي سيغادر العاصمة الإيطالية على الأغلب خلال فترة الانتقالات المقبلة، في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما أشارت “كالتشيو ميركاتو” إلى أن ميلان ونابولي يبحثان بدورهما عن قلب دفاع صاحب خبرة خلال الصيف.

وارتكب لوفرين أخطاء عدة خلال الموسم الجاري مع ليفربول، أكثرها تأثيرا تغطيته السيئة أمام سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وتسببه في هدف لصالح منافس “الحُمر” الوحيد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .