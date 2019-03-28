ماليزيا – أعربت ماليزيا، اليوم الخميس، عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اعترف بموجبه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

رفض ماليزيا جاء في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، شددت فيه على أن “هذا القرار لا يمكن قبوله”.

والإثنين الماضي وقع ترامب، رسميا في البيت الأبيض، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا اعترف بموجبه بـ”سيادة” إسرائيل على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وذكر بيان الخارجية الماليزية أن قرار ترامب “ليس شيئًا سوى حملة طائشة واستفزازية من الازدواجية، ويبطل كافة مواقف الولايات المتحدة بشأن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم”.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وأعلنت انفصالها عن أوكرانيا من طرف واحد، بعد استفتاء جرى بشبه الجزيرة في 16 آذار / مارس 2014.

وشدد البيان على أن القرار المذكور “لن يحقق نفعًا إلا للمصالح الإسرائيلية السيئة بالمنطقة”، مضيفًا “كما أن هذا القرار يظهر عدم احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي، وتجاهلها للحقائق، ورغبتها في إثارة نيران التوتر بالمنطقة”.

ودعا البيان الولايات المتحدة إلى احترام القرار الأممي رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر / كانون الأول 1981 ، والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

كما شدد على “ضرورة العمل لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة”، مؤكدًا ان الموقف الماليزي من هذه القضية ثابت ولن يتغير.

الأناضول