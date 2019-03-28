إسبانيا – لوح في الأفق بوادر أول صدام بين مشروع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في إعادة بناء الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل، الصيف المقبل، ومخطط رئيس المرينجي فلورنتينو بيريز.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أكدت أن زيدان حدد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس الصفقات المطلوبة، وأبرزت استعداد إدارة الملكي لدفع 280 مليون يورو لاستقطاب المهاجم الواعد.

الحالة الضبابية المحيطة بصفقة انتقال مهاجم بي إس جي إلى سنتياجو برنابيو بين رغبة الريال وتمسك سان جيرمان بلاعبه، قابلتها تقارير أخرى لصحيفة “لو باريزيان” تشير إلى أن هذه الصفقة المرتقبة، باتت مؤجلة إلى صيف 2020.

وأوضح دومينيك سيفاك، مراسل صحيفة “لو باريزيان”، أسباب تأجيل صفقة انتقال مبابي إلى صفوف الملكي، حتى صيف العام المقبل، مؤكدا أن إدارة بي إس جي لن تفرط في كيليان بعد نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: “مبابي سيبقى في باريس حتى 2020، حينها سيمكنه مغادرة النادي، كما أن فلورنتينو بيريز ينوي أن يستثمر هذه الصفقة، لتكون ترويجا له قبل عام من الانتخابات الجديدة لنادي ريال مدريد”.

وكان المهاجم الفرنسي الشاب، أكد أيضا أنه لن يرحل عن صفوف فريقه الصيف المقبل، مبديًا ثقته في مشروع ناديه ورغبة الإدارة في تكوين فريق يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر : كووورة