ليبيا – تمكن أعضاء شرطة بنغازي أمس الأربعاء من ضبط تشكيل عصابي يقوم بتهريب العمالة الوافدة من جمهورية مصر إلى ليبيا.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات سرية لمركز شرطة المدينة بأنه هناك مجموعة منظمة تقوم بتهريب العمالة الوافدة من مصر إلى ليبيا والمتاجرة بهم بشكل منظم ودقيق عن طريق مكاتب داخل بنغازي وخارجها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن أحد العمالة المهاجرين من الجنسية المصرية تم التحقيق معه بإعتبار أن أخوه محتجز إضافة إلى العديد من المصريين الآخرين المحتجزين لدى تلك العصابات الذين يقومون ببيع العمالة لأول مشتري لرب العمل أوضح أن العصابة تقوم بخطف العمال المصريين من جديد والمطالبة بفدية من أهل المحتجز في مصر تصل الى 15 ألف دينار.

وفي ذات الشأن، أفاد رئيس وحدة التحقيق بمركز شرطة المدينة بأنه تم ضبط بعض المهربين بشكل دقيق ولازال البحث الجاري عن البقية ، مؤكداً إحالة الواقعة إلى جهة الاختصاص .