ليبيا – أقرت المفوضية الأوروبية بعدم قدرتها التحرك بمفردها من أجل القضاء على الممارسات العنيفة والانتهاكات الصارخة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا.

المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش قالت وفقاً لوكالة”آكي” الإيطالية إن هذه التقارير لم تأت بجديد فالمفوضية تعلم أن شروط الاحتجاز في تلك المراكز غير مقبولة ويتعين إغلاقها.

وبيّنت أن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لجهة دعم عمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية واليونيسف الهدف منه هو مساحات آمنة لطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال والمهمشين.

كما أضافت قائلة :”نقوم بكل ما يمكننا ولكن لا زال هناك الكثير والكثير مما يمكن عمله”.

يشار إلى أن الاتحاد يعمل مع السلطات الليبية لمساعدتها بوضع أسس إجراءات واضحة وحديثة تؤمن نقل المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط نحو مراكز إيواء آمنة وتلبي المعايير الدولية.