ليبيا – عقد أمس الأربعاء اجتماع بين رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومدير عام الشركة العالمية للتفتيش عبدالرحمن المريمي وهي شركة مالطية مملوكة للدولة الليبية بالكامل.

تطرق الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة لآخر مستجدات إجراءات التفتيش على المعدات والأجهزة والمنظومات الجاري تصنيعها وتوريدها من طرف شركات عالمية متعاقد معها من جانب مصلحة المطارات لتوفير الإحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي.

وناقش المجتمعون عدد الشحنات التي تم التفتيش عليها ومستويات التفتيش المطلوبة ونتائج إختبارات المواد وشهائد التفتيش الصادرة عن الشركة.