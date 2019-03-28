كازاخستان – أكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية اليوم الخميس، أن تحطم مروحية “مي-8” في مقاطعة كيزيلوردا جنوبي البلاد، أودى بحياة 13 شخصا كانوا على متنها.

وجاء هذا التأكيد بعد أن أفادت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية أمس الأربعاء بأن مروحية “مي-8” تابعة لوزارة الدفاع سقطت واحترقت بشكل كامل في كيزيلوردا، بينما أعلن رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف عبر تويتر مقتل أفراد طاقم المروحية.

وذكرت الوزارة في وقت سابق أيضا، أن المروحية التي كان على متنها 13 عسكريا سقطت أثناء تنفيذها ضمن مجموعة من ثلاث مروحيات رحلة بين مدينتي أكتاو (غرب) وشيمكنت (جنوب)، وذلك في مهمة اختبار جاهزية القوات المسلحة الوطنية.

المصدر: وكالات